Из-за отмены выставки E3 2020 игровым компаниям приходится выходить из сложившейся ситуации своими силами. Вместо одного мероприятия сообщество и журналистов ждёт сразу несколько ивентов, растянутых на всё лето. Одними из первых отстрелялись PC Gaming Show и Guerrilla Collective. О самых интересных тайтлах читайте в материале NEWS.ru

PC Gaming Show

Издательство Perfect World Entertainment и разработчики из студии Echtra Games в рамках шоу объявили о выходе Torchlight 3 в ранний доступ в сервисе Steam. Действие игры разворачивается спустя сто лет после событий второй части. Новастрайе снова угрожает вторжение, и игрокам предстоит защищать её от Нетерим и их приспешников.

Прямо во время ивента SEGA и ATLUS выпустили Persona 4 Golden в Steam. Тайтл получил поддержку разрешения Full HD, достижений и карточек. Игроки также получили возможность выбирать между японской и английской озвучкой.

Создатель DayZ Дин Холл представил новый survival-проект, но уже про космос — Icarus. Основной задачей игрока станет сбор ресурсов на планете как для создания предметов, оружия и укрытий, так и для выживания. Вылазки будут ограничены по времени, и в случае невозвращения на космический корабль пользователь потеряет и героя, и его снаряжение.

Mafia Definitive Edition наконец-то получила первый трейлер, в котором, к сожалению, отсутствует геймплей. Поклонники первой части могут насладиться обновлёнными эпизодами и оставшейся без изменений главной музыкальной темой из оригинальной игры. Mafia Definitive Edition станет доступна владельцам ПК, PS4 и Xbox One 28 августа.

Студия Dontnod Entertainment, разработавшая Life is Strange, представила в рамках шоу тизер психологического триллера Twin Mirror. Главным героем нового проекта станет бывший журналист-расследователь Сэм Хиггс, которому предстоит с помощью своих уникальных интеллектуальных способностей раскрыть мрачные тайны родного города. Недавно разработчики сообщили, что Twin Mirror перестала быть эпизодической игрой, и полная версия должна выйти целиком до конца 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

В «сцене после титров» организаторы спрятали анонс стелс-хоррора от первого лица Gloomwood. Игра, вдохновлённая серий Thief, перенесёт игроков в город викторианской эпохи, который они смогут свободно исследовать. Gloomwood, по словам разработчиков, предложит «уникальный арсенал оружия для любых ситуаций», включая меч-трость и гарпунное ружьё. Демоверсия уже доступна в Steam.

Guerrilla Collective

Разработчики из Nightdive Studios поделились новым тизером ремейка System Shock. Дата игры всё ещё не раскрывается. Игра выйдет на ПК, PS4 и Xbox One. System Shock Remastered Demo доступно в Steam.

Студия Larian представила новый трейлер Baldur's Gate 3. Разработчики планируют выпустить игру в ранний доступ в августе. А 18 июня пройдёт трансляция игрового процесса.

Авторы высоко оценённой ролевой игры Disco Elysium ограничились небольшим анонсом — игра вышла в Epic Games Store. В середине мая NEWS.ru писал, что проект студии ZA/UM будет официально переведён на русский язык. Главным редактором локализации стала бывший нарративный дизайнер Ice-Pick Lodge Александра «Альфина» Голубева.

11 bit studios и Glass Cannon Unplugged анонсировали настольную игру по Frostpunk, которая ориентировочно выйдет в 2021 году. Кампания по сбору средств на Kickstarter стартует этой осенью.

Создатели симулятора человека пенсионного возраста Just Die Already выпустили новый трейлер, в котором спородировали дебютный ролик Death Stranding от Хидео Кодзимы. Релиз игры должен состояться до конца лета.

Разработчики ритм-шутера Metal: Hellsinger поделились деталями проекта. Роль рассказчика в игре исполнил Трой Бейкер, знакомый геймерам по BioShock Infinite, The Last of Us («Одни из нас») и Uncharted 4. Журналисты называют Metal: Hellsinger смесью DOOM и Beat Saber, где протагонисту требуется действовать в темп хэви-метал саундтреку. Ритм-шутер должна выйти в 2021 году на PC и консолях текущего и следующего поколения.

О том, что знаменитый кинодуэт Джей и Молчаливый Боб получит собственный игровой тайтл, стало известно несколько лет назад. На мероприятии Interabang Entertainment представила новый геймплейный трейлер двухмерного проекта в жанре beat 'em up Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch. Судя по странице в Steam, игра выйдет 15 августа 2021 года.