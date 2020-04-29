Компания Microsoft опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2020 года. Судя по документации, число подписчиков Xbox Game Pass достигло 10 млн.
Microsoft также уточнила, что количество активных пользователей Xbox Live в месяц достигало 90 млн. Выручка от игр по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 1% ($2,35 млрд) по сравнению с первым кварталом, а выручка от контента и услуг Xbox вырос на 2% ($33 млн).
Выручка компании составила 35 миллиарда долларов (на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Как уточнили в Microsoft, пандемия COVID-19 пока не оказала сильного влияния на её бизнес. По прогнозам компании, сегмент персональных устройств в следующем квартале
Ранее NEWS.ru рассказал, что может показать Microsoft в мае.
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