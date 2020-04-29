https://static.news.ru/photo/bbc1c38a-8abd-11ea-a500-fa163e074e61_660.jpg Фото: Revierfoto/Global Look Press

Компания Microsoft опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2020 года. Судя по документации, число подписчиков Xbox Game Pass достигло 10 млн.

Microsoft также уточнила, что количество активных пользователей Xbox Live в месяц достигало 90 млн. Выручка от игр по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 1% ($2,35 млрд) по сравнению с первым кварталом, а выручка от контента и услуг Xbox вырос на 2% ($33 млн).

Выручка компании составила 35 миллиарда долларов (на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Как уточнили в Microsoft, пандемия COVID-19 пока не оказала сильного влияния на её бизнес. По прогнозам компании, сегмент персональных устройств в следующем квартале принесёт 11,3–11,7 миллиарда долларов.

Ранее NEWS.ru рассказал, что может показать Microsoft в мае.