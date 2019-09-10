https://static.news.ru/photo/d7a24530-d3ab-11e9-8d8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Resident Evil/youtube.com

Компания Capcom показала дебютный трейлер Project Resistance. Проект представляет собой командный экшен-хоррор во вселенной Resident Evil.

Несколько героев будут противостоять знакомым поклонникам серии монстрам, вроде лизунов и Тирана, известного также как Мистер Икс из RE 2. Здоровяком управляет загадочный человек, что, скорее всего, служит намёком на его играбельность.

Полноценная презентация Project Resistance пройдёт в рамках выставки Tokyo Game Show 2019. Посетители мероприятия также смогут опробовать игру на стенде компании. Выставка пройдёт с 12 по 15 сентября.

Project Resistance выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

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