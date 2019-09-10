Компания Capcom показала дебютный трейлер Project Resistance. Проект представляет собой командный экшен-хоррор во вселенной Resident Evil.
Несколько героев будут противостоять знакомым поклонникам серии монстрам, вроде лизунов и Тирана, известного также как Мистер Икс из RE 2. Здоровяком управляет загадочный человек, что, скорее всего, служит намёком на его играбельность.
Полноценная презентация Project Resistance пройдёт в рамках выставки Tokyo Game Show 2019. Посетители мероприятия также смогут опробовать игру на стенде компании. Выставка пройдёт с 12 по 15 сентября.
Project Resistance выйдет на PC, PS4 и Xbox One.
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