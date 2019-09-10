Need for Speed остаётся одной из самых главных гоночных франшиз в игровой индустрии. С момента выхода оригинала серия расширилась до более чем 20 проектов, которые выходили на главных платформах своего времени.

NFS переживала и яркие взлёты, и громкие падения, но ставить крест на культовом бренде никто не собирается. Осенью 2019 года Electronic Arts готовится выпустить новую часть, и, по словам разработчиков, поклонников ждёт действительно запоминающаяся игра, приуроченная к годовщине франшизы.

В честь 25-летия культовой гоночной серии News.ru подготовил специальный тест, состоящий из интересных и немного каверзных вопросов о NFS.