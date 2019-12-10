https://static.news.ru/photo/d6c5c9f2-1b59-11ea-aa43-fa163e074e61_660.jpg Фото: XCageGame/youtube.com

Capcom в рамках нового выпуска State of Play представила ремейк Resident Evil 3. Разработчики показали дебютный трейлер с геймплейными кадрами.

Главной героиней игры станет Джилл Валентайн, бывший член спецотряда S.T.A.R.S.. После того как Раккун-сити наводнили зомби и другие монстры, девушка решает выбраться из города, но неожиданно на неё начинает охоту новейшее оружие компании Umbrella — Немезис.

Ремейк Resident Evil 3 поступит в продажу 3 апреля. В качестве бонуса игроки получат кооперативную игру Resident Evil Resistance.

Ранее NEWS.ru рассказал, что гонка Mario Kart 8 Deluxe вернулась в лидеры британского чарта продаж. Игра заняла третье место по итогам прошлой недели благодаря набору с консолью Nintendo Switch, который способствовал увеличению продаж на 29%.