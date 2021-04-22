Авторы показали геймплей Genshin Impact на PS5 в 4K

https://static.news.ru/photo/20c97356-a398-11eb-929f-96000091f725_660.jpg Фото: PlayStation/youtube.com

Студия miHoYo опубликовала видеоролик, на котором показаны семь минут геймплея игры Genshin Impact на консоли нового поколения PlayStation 5. Эта версия получит поддержку нативного разрешения 4K и HDR при 60 fps.

Ролик опубликовали на YouTube-канале PlayStaion.

Технический директор Женжонг Йи рассказал , что разработчики изменили систему загрузки файлов, адаптировав её под SSD, а также с нуля создали графическую библиотеку. Кроме того, игра получила поддержку возможностей вибрации геймпада DualSense, которой не было в версии, работающей по обратной совместимости, говорится в блоге PS.

Также в новой версии разработчики значительно ускорили загрузки и телепортации. Геймерам на PS5 будет доступна специальная версия локации пик Цинъюнь. Игра будет доступна для загрузки с 28 апреля.

Genshin Impact вышла в 2020 году на ПК, смартфонах и PlayStation 4. Она быстро завоевала большую популярность у игроков, в связи с чем разработчики значительно продлили время её поддержки.

Накануне сообщалось, что компания Sony хочет, чтобы консоль нового поколения PlayStation 5 получила самую большую библиотеку эксклюзивных игр. Об этом рассказал исполнительный директор игрового подразделения корпорации Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан.