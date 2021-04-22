Авторы показали геймплей Genshin Impact на PS5 в 4K

Студия miHoYo опубликовала видеоролик, на котором показаны семь минут геймплея игры Genshin Impact на консоли нового поколения PlayStation 5. Эта версия получит поддержку нативного разрешения 4K и HDR при 60 fps.
Ролик опубликовали на YouTube-канале PlayStaion.
Технический директор Женжонг Йи
Также в новой версии разработчики значительно ускорили загрузки и телепортации. Геймерам на PS5 будет доступна специальная версия локации пик Цинъюнь. Игра будет доступна для загрузки с 28 апреля.
Genshin Impact вышла в 2020 году на ПК, смартфонах и PlayStation 4. Она быстро завоевала большую популярность у игроков, в связи с чем разработчики значительно продлили время её поддержки.
Накануне сообщалось, что компания Sony хочет, чтобы консоль нового поколения PlayStation 5 получила самую большую библиотеку эксклюзивных игр. Об этом рассказал исполнительный директор игрового подразделения корпорации Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан.