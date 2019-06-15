https://static.news.ru/photo/f60e68d8-8e81-11e9-8951-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Некоторые пользователи начали жаловаться, что Huawei стали отображать рекламу на экране блокировки смартфонов. При этом, как отмечают обеспокоенные юзеры, производитель сделал это без предупреждения или соответствующего объявления.

Huawei gets into another problem; Users report Ads showing up on the lock screen



Read More: https://t.co/eG0rfl5WmH pic.twitter.com/iN0cgeeObH — PhoneRadar (@phoneradarblog) 14 июня 2019 г.

Сообщения поступают от владельцев разных моделей устройств из разных стран. Однако сама Huawei утверждает, что реклама не исходит от компании. Производитель призывает пользователей «проверить настройки приложения или следовать общедоступным инструкциям по удалению рекламы с экрана блокировки».

Huawei предположила, что проблема может исходить от некоторых сторонних сервисов или приложений. В качестве примера указала на Samsung: владельцы её продукции около года назад столкнулись с аналогичной ситуацией, сообщает Digital Trends .

Ранее News.ru рассказал, что Huawei находится в процессе запуска операционной системы Hongmeng для установки её на своих гаджетах вместо ОС Android.