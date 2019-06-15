https://static.news.ru/photo/f60e68d8-8e81-11e9-8951-fa163e074e61_1024.jpgФото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Некоторые пользователи начали жаловаться, что Huawei стали отображать рекламу на экране блокировки смартфонов. При этом, как отмечают обеспокоенные юзеры, производитель сделал это без предупреждения или соответствующего объявления.
Huawei gets into another problem; Users report Ads showing up on the lock screen
Сообщения поступают от владельцев разных моделей устройств из разных стран. Однако сама Huawei утверждает, что реклама не исходит от компании. Производитель призывает пользователей «проверить настройки приложения или следовать общедоступным инструкциям по удалению рекламы с экрана блокировки».
Huawei предположила, что проблема может исходить от некоторых сторонних сервисов или приложений. В качестве примера указала на Samsung: владельцы её продукции около года назад столкнулись с аналогичной ситуацией, сообщает Digital Trends.