В России появится свой аналог TikTok

В России появится отечественная платформа вертикальных видео. Об этом на форуме «Российская креативная неделя» заявил глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, слова которого приводит ТАСС. Аналог популярного ресурса TikTok станет доступен пользователям уже осенью.

По оценке Жарова, о необходимости создания российской платформы вертикальных коротких видео говорит то, что 87% владельцев смартфонов являются пользователями контента в вертикальном формате. Он также рассказал о развитии другого отечественного проекта Rutube, ежемесячная аудитория которого уже в течение трёх месяцев превышает отметку 20 миллионов пользователей.

Говоря о развитии креативной индустрии, Жаров отметил, что для эффективного взаимодействия государства и бизнеса необходимо создать государственный проектный офис. Правила взаимодействия при этом должны быть прописаны на федеральном уровне.

Мы должны создавать условия, чтобы наши творцы имели возможность не только производить контент, но и распространять его в стране и мире, — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года. В марте было решено перенести вступление этой нормы в силу на 2021 год. Путин также подписал закон о штрафах за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения. Ответственность за это нарушение для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.