https://static.news.ru/photo/4608eed2-3786-11ea-8812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Компания Apple начала приём заказов на «рэковый» (горизонтальный) Mac Pro. В базовой конфигурации он обойдётся пользователям в 489 тысяч руб.

За эту сумму производитель предлагает 8-ядерный процессор Intel Xeon W с тактовой частотой 3,5 ГГц (с ускорением Turbo Boost до 4,0 ГГц), 32 Гб оперативной памяти DDR4 ECC, SSD‑накопитель ёмкостью 256 Гб и графический процессор Radeon Pro 580X с 8 Гб памяти GDDR5.

При этом цена топовой версии «рэкового» Mac Pro почти в десять раз больше стоимости базовой — покупателю придётся заплатить за него 4 359 562 руб.

Ранее NEWS.ru рассказал, что президент США Дональд Трамп поддержал ФБР в его конфронтации с Apple. Глава государства призвал компанию разблокировать две модели iPhone, которыми пользовался стрелок, открывший огонь по сослуживцам на базе ВМС США в Пенсаколе.