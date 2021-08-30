Определены неожиданные функции новых iPhone

Отправлять сообщения и звонить вне зоны действия сети смогут обладатели новых iPhone. Это получится делать благодаря спутникам, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным агентства, новые модели смартфонов от Apple включат в себя две функции, позволяющие пользователям связываться с экстренными службами в любых ситуациях. Первая функция позволит обладателю iPhone отправлять короткие сообщения, а вторая даст возможность «продиктовать» телефону информацию о ЧП. Эта функция позволит отправить спасателям данные о попавшем в беду человеке, они получат информацию о его местонахождении, а также медицинскую карту, позволит уведомить о произошедшем также родных и лечащего врача.

Работа этих функций будет зависеть от возможности доступа смартфона к сигналам спутников. В настоящий момент неизвестно, с каким службами смогут связываться пользователи iPhone при помощи данных модификаций.

Ещё один источник агентства утверждает, что работа над новинками закончится не раньше будущего года. Также не исключено, что компания в принципе откажется от этих функций.

Ранее сообщалось, что камера iPhone 13 получит «звёздное небо».