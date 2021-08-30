Определены неожиданные функции новых iPhone

Отправлять сообщения и звонить вне зоны действия сети смогут обладатели новых iPhone. Это получится делать благодаря спутникам, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
По данным агентства, новые модели смартфонов от Apple
Работа этих функций будет зависеть от возможности доступа смартфона к сигналам спутников. В настоящий момент неизвестно, с каким службами смогут связываться пользователи iPhone при помощи данных модификаций.
Ещё один источник агентства утверждает, что работа над новинками закончится не раньше будущего года. Также не исключено, что компания в принципе откажется от этих функций.
Ранее сообщалось, что камера iPhone 13 получит «звёздное небо».