https://static.news.ru/photo/bd589e1e-4740-11ea-88b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Компания Apple увеличила долю на мировом рынке планшетов в четвёртом квартале 2019 года — 36,5%. Росту способствовал выход 10,2-дюймового iPad в сентябре 2019 года.

Всего за 12 месяцев Apple отгрузила 49,9 млн «яблочных» планшетов, что на 15,2% больше по сравнению с 2018 годом. Второе место на рынке планшетов заняла Samsung (16,1%). Южнокорейская компания поставила в четвёртом квартале 7 млн устройств, на 0,6 млн меньше, чем за аналогичный период предыдущего периода.

Третью и четвёртую позицию заняли Huawei (9,1%) и Amazon (7,6%) соответственно. Американская компания, как и Apple, показала годичный рост на 9%. Замыкает пятёрку лидеров Lenovo. Её доля за квартал составила 5,8% (2,5 млн планшетов).

Ранее NEWS.ru рассказал, что аналитик Мин-Чи Куо изменил прогноз относительно поставок iPhone в первом квартале 2020 года. Эксперт считает, что Apple снизит отгрузки смартфонов на 10% (до 36–40 млн устройств) из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в китайском городе Ухань.