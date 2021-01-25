Названы последствия удаления Telegram из App Store

https://static.news.ru/photo/d304f11c-5ea1-11eb-97cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolas Joao Kokovlis / globallookpress

Если Apple решит удалить Telegram из своего магазина App Store, автоматически снизится надёжность мессенджера.

При скачивании приложения новыми пользователями будут выявлены дополнительные проблемы в его инфраструктуре, предположил в беседе с газетой «Известия» независимый исследователь Даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов.

Также для Telegram есть опасность фишинговых атак на его веб-версию. Тогда у пользователей будут красть личные данные, в том числе платёжные, уверены специалисты по информационной безопасности, опрошенные газетой.

Один из таких сценариев расписал технический директор группы компаний InfoWatch Андрей Бирюков. Например, злоумышленники могут опубликовать ссылку на «новый Twitter Трампа», по которой многие не задумываясь кликнут, осуществив переход на вредоносный сайт.

Кроме того, безопасность пользователей Telegram будет под вопросом из-за уже действующих или новых вирусов на их устройствах.

Ранее NEWS.ru писал, что в Еврокомиссию поступил запрос от немецкого депутата ЕП Энгина Эроглу по поводу решения WhatsApp изменить пользовательское соглашение. Депутат заявил, что он очень обеспокоен действиями мессенджера. Дело в том, что европейцев в новом соглашении заставляют дать доступ к своим данным другим продуктам компании Facebook. Депутат напомнил, что в 2014 году, когда IT-корпорация покупала мессенджер, она дала обещание хранить информацию о своих пользователях отдельно.