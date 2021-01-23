В ЕС возмущены новыми правилами WhatsApp для пользователей

https://static.news.ru/photo/a01bfda6-5e0e-11eb-9589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Еврокомиссию поступил запрос от немецкого депутата ЕП Энгина Эроглу по поводу решения WhatsApp изменить пользовательское соглашение. Депутат заявил, что он очень обеспокоен действиями мессенджера.

Дело в том, что европейцев в новом соглашении заставляют дать доступ к своим данным другим продуктам компании Facebook. Депутат напомнил, что в 2014 году, когда IT-корпорация покупала мессенджер, дала обещание хранить информацию о своих пользователях отдельно.

Об этом пишет RT со ссылкой на документ, отправленный Эроглу.

Пользователей просят дать согласие на то, чтобы доступ к их данным был предоставлен и другим продуктам компании Facebook, — написал депутат.

Он хочет, чтобы Еврокомиссия пересмотрела решение о законности слияния Facebook и WhatsApp в случае, если обещание хранить данные было значимым фактором при утверждении сделки.

Также немецкий политик хочет знать, какие меры намерен принять Евросоюз для сохранности личных данных своих граждан.

WhatsApp изменил условия использования своего приложения 4 января 2021 года. Теперь данные пользователей будут передавать в рекламную систему Facebook автоматически. В ответ на это пользователи по всему миру начали покидать WhatsApp, от него отказались и некоторые мировые лидеры. Как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировался в Telegram и BIP после отказа его администрации от мессенджера.