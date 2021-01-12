Эрдоган завёл аккаунт в Telegram

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировался в Telegram и BIP после отказа его администрации от мессенджера WhatsApp.

Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram, — говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

Аккаунт в Telegram Эрдоган завёл 12 января 2021 года.

В первый же день на главу государства подписались более 38,5 тысячи человек. Число подписчиков продолжает стремительно увеличиваться.

Ранее стало известно, что турецкий Совет по вопросам конкуренции приступил к расследованию в отношении WhatsApp. Оно будет продолжаться до 8 февраля. Цель расследования состоит в изучении соответствия политики безопасности мессенджера законодательству страны и правомочности передачи данных за границу. По его итогам Совет обсудит дальнейшие действия, касающиеся WhatsApp.

Некоторое время назад мессенджер, принадлежащий соцсети Facebook, изменил пользовательское соглашение. Согласно нововведению, лица, использующие WhatsApp, должны предоставлять свои данные и Facebook.

Турецкие пользователи отреагировали на такое решение негативно. Многие госслужащие начали отказываться от WhatsApp в пользу других мессенджеров. Совет по вопросам конкуренции объявил о проведении расследования, а также приостановил совместное использование WhatsApp и Facebook данных пользователей, писал NEWS.ru.