Назван способ спасти залитый напитком ноутбук

Если юзер залил напитком свой ноутбук, то спасти технику возможно, заявила в беседе с порталом «Газета.Ru» аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова. Эксперт отметила, что подобные ситуации составляют около 60% причин всех ремонтов таких устройств.

Самое главное, если вы залили ноутбук — сразу обесточить устройство, выдернуть шнур из розетки и извлечь аккумулятор. В зависимости от типа жидкости, которая попала внутрь, у вас может быть от одного до нескольких часов, прежде чем различные важные компоненты техники выйдут из строя, — добавила Гильфанова.

Она также посоветовала не разбирать и не сушить ноутбук самостоятельно и призвала стараться держать жидкости на расстоянии минимум 1,5 метра от клавиатуры устройства, а также не забывать закрывать крышку компьютера.

Накануне стало известно, что работа на ноутбуке в не предназначенных для этого условиях способна вывести компьютер из строя, подчеркнул IT-эксперт Дмитрий Рябинин. По его словам, за время пандемии коронавируса россияне привыкли работать со своими ноутбуками практически в любом месте, в том числе на пляже.

Ранее руководитель отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин отметил, что подумать о покупке нового мобильного телефона необходимо, если, например, человек поменял образ жизни или перешёл с офисной работы на удалёнку, а также в том случае, когда гаджеты не поддерживают более качественные услуги связи.