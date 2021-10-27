Google ввела функцию удаления фото с детьми из результатов поиска
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
10:59, 28 октября 2021
Фото: pexels.com
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У Google появилась возможность удалять из результатов поиска фотографии с несовершеннолетними. Для этого нужно будут сделать соответствующий запрос, говорится в сообщении, размещённом в официальном блоге компании.
Благодаря недавно внедренной политике любой человек младше 18 лет, его родители или опекуны теперь могут запросить удаление своих изображений из результатов поиска, выполнив несколько простых шагов, — говорится в сообщении.
Для запроса удаления изображения нужно будет заполнить специальную форму на странице поддержки.
В Google отмечают, что это нововведение позволит молодым людям лучше контролировать свой цифровой след. При этом в компании подчеркнули, что удаление снимка из результатов поиска не означает его полное удаление из Интернета.
Накануне Роскомнадзор составил протокол в отношении Google за повторное неудаление информации, распространение которой в России запрещено. В ведомстве сообщили, что за подобное правонарушение компании грозит оборотный штраф.