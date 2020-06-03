Google удалила из Google Play «антикитайское» приложение

https://static.news.ru/photo/eff4dea4-a58d-11ea-9ce8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thea Jaeger/imagebroker.com/Global Look Press

Компания Google удалила из магазина приложений программу Remove China Apps. Она позволяла юзерам обнаруживать и удалять программное обеспечение (ПО), разработанное китайскими компаниями.

Приложение нарушило политику магазина, согласно которой программа «не может вносить изменения в настройки устройства пользователя или функции вне приложения без его ведома и согласия, а также не может поощрять или стимулировать пользователей удалять или отключать сторонние приложения», передаёт TechCrunch.

Разработкой Remove China Apps занималась индийская фирма OneTouch AppLabs. С конца мая приложение скачали более 5 млн раз, и оно стало самым популярным в Индии. Интерес жителей страны к новому ПО отчасти связан с растущими антикитайскими настроениями на фоне обострения территориального спора о границе с Гималаями.

Ранее NEWS.ru рассказал, что некоторые владельцы смартфонов Pixel получили бета-версию Android 11. Саму операционную систему Google должна была представить 3 июня, однако перенесла мероприятие из-за протестов в США.