Эксперт рассказал, как смартфону «пережить зиму»

https://static.news.ru/photo/aa32c4be-368b-11eb-ac07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин заявил, что смартфон может благополучно «пережить зиму», если не позволять ему переохлаждаться. По его словам, гаджет, как любой компьютер, плохо переносят холод, а особенно чувствителен к низким температурам его аккумулятор.

Именно из-за переохлаждения смартфон не только быстро разряжается, но и может раньше времени выйти из строя. Об этом Рябинин рассказал в беседе с радио Sputnik.

Главный совет — постараться держать смартфон ближе к телу. Это очень желательно при температуре минус 10‒15 градусов и обязательно при минус 20‒25 и ниже. При таких температурах большинство аппаратов будет очень быстро разряжаться и их даже нельзя будет зарядить, поскольку сработает встроенная система безопасности, которая есть во всех современных смартфонах, — пояснил эксперт.

Он добавил, что избежать ремонта гаджета и, соответственно, лишних расходов также можно, если не пользоваться смартфоном сразу после возвращения с холода в тёплое помещение. Лучше будет подождать около получаса, подчеркнул Рябинин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил: существует целый ряд признаков того, что смартфон вскоре выйдет из строя. По его словам, стоит начинать беспокоиться, когда гаджет начинает терять связь или у него некорректно работают модули сотовой связи, Интернета, Wi-Fi или Bluetooth.