Эксперт объяснил, как стать невидимым в WhatsApp

https://static.news.ru/photo/89f361ee-293f-11eb-ad34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров заявил, что каждый пользователь смартфона может активировать режим, позволяющий скрыть информацию о нахождении себя «в сети» мессенджера WhatsApp.

На iPhone это делается через настройки приложения «Учётная запись» с иконкой замочка, затем нужно выбрать пункт «Конфиденциальность». В открывшихся подпунктах меню можно выбрать возможность стать невидимым для всех, убрать фото профиля и/или сведения о себе из общего обозрения, отметил Бодров в беседе с агентством ПРАЙМ.

Ещё одна полезная функция здесь же: ползунок «Отчёты о прочтении». Если вы его снимаете, теперь никто не узнает, прочли ли вы сообщения. Впрочем, для вас эта функция также будет недоступна. В этом же окне можно управлять заблокированными контактами, — добавил эксперт.

Также просто настраивается режим невидимки на Android. Достаточно зайти в «Настройки», а там выбрать пункт «Аккаунт», а затем «Приватность» или «Конфиденциальность». Невидимыми здесь можно сделать время посещения, фото профиля, личные сведения или отчёты о прочтении сообщений. Если везде выбрать «Никто», можно полностью скрыть от посторонних свою активность в WhatsApp, подчеркнул Бодров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор компании по разработке отечественного программного обеспечения Павел Мясоедов рассказал о неочевидных нюансах при использовании мессенджера WhatsApp. Так, в частности, он поделился способом, как можно обойти ограничение приложения, запрещающее удалять сообщения спустя 68 минут после их отправки. Также он рассказал, как прочесть удалённое ранее сообщение.