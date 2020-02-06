https://static.news.ru/photo/c93e4898-48ab-11ea-b9c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thea Jaeger/Global Look Press

Исследователи из компании VPNpro обнаружили в Google Play 24 приложения, запрашивавшие нестандартные для себя разрешения. Общее число установок загрузок составило 382 млн раз.

Как утверждают эксперты, пять разработчиков, создавших приложения, связаны с Shenzhen HAWK. Она, в свою очередь, управляется корпорацией TCL Corporation, имеющей непосредственное отношение к властям Китая.

Шесть из этих 24 программ запрашивали доступ к камере устройства, два — к звонкам, 15 — к данным геолокации и внешнего накопителя, 14 — к сбору данных о сотовой связи и девайсе пользователя. Ещё два приложения могли записывать звук и получить доступ к контактам соответственно. Все полученные данные передавались на серверы разработчиков, утверждает VPNpro.

После публикации истории Google удалила все потенциально опасные приложения из Google Play.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google предупредила об утечке данных пользователей Google Фото. Как заявили разработчики, личные видеоролики некоторых юзеров были отправлены незнакомым людям.