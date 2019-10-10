https://static.news.ru/photo/6bacd731-958f-4aa1-aa22-2bcb7a70b6d1_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания Apple удалила из App Store приложение HKmap, широко используемое жителями Гонконга. Разработчики считают, что оно ставит под угрозу правоохранительные органы и горожан.

Как говорится в заявлении, многие заинтересованные клиенты в Гонконге связались с Apple по поводу этого приложения, после чего компания сразу же начала его исследовать. Разработчики вместе с Бюро Гонконга по кибербезопасности и технологическим преступлениям (CSTCB) выяснили, что оно использовалось для поиска и засад на полицию, а также угрожало общественной безопасности. Преступники задействовали его для преследования жителей в районах, где правоохранительных органов на тот момент не было.

Это приложение нарушает наши правила и местные законы, и мы удалили его из App Store, — заявила Apple.

Разработчики HKmap в свою очередь считают, что обвинения CSTCB безосновательны, потому что приложение никогда не поощряло преступную деятельность. Оно объединяет информацию из пользовательских и общедоступных источников (например, прямая трансляция новостей, Facebook и Telegram).

Ранее News.ru рассказал, что выход приложения HKmaps в App Store поставил под удар компанию Apple. Официальное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая «Жэньминь жибао» обвинила разработчиков в поддержке и защите протестующих в Гонконге и пригрозила им последствиями.

Как говорится в посвящённой компании статье, приложение помогает пользователям отслеживать передвижения полиции и таким образом избегать встречи с ней. Карта города постоянно обновляется благодаря сообщениям юзеров об инцидентах. «Жэньминь жибао» отмечает, что HKmaps — это лишь «верхушка айсберга», поскольку Apple вернула в онлайн-магазин песню, поддерживающую независимость Гонконга, которую ранее компания удалила.

За несколько дней до релиза приложения Apple придерживалась противоположной точки зрения — первоначально HKmaps не должна была оказаться в App Store из-за того, что «приложение позволяет пользователям уклоняться от правоохранительных органов».