Как говорится в заявлении, многие заинтересованные клиенты в Гонконге связались с Apple по поводу этого приложения, после чего компания сразу же начала его исследовать. Разработчики вместе с Бюро Гонконга по кибербезопасности и технологическим преступлениям (CSTCB) выяснили, что оно использовалось для поиска и засад на полицию, а также угрожало общественной безопасности. Преступники задействовали его для преследования жителей в районах, где правоохранительных органов на тот момент не было.

Разработчики HKmap в свою очередь считают, что обвинения CSTCB безосновательны, потому что приложение никогда не поощряло преступную деятельность. Оно объединяет информацию из пользовательских и общедоступных источников (например, прямая трансляция новостей, Facebook и Telegram).