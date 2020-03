https://static.news.ru/photo/367d08a4-5cde-11ea-a4ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корпорация из Купертино готова выплатить владельцам гаджетов, работа которых ухудшалась после выхода нового программного обеспечения, до $500 млн.

Истцами выступили владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE с iOS 10.2.1 и более поздними версиями и iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2, утверждающие, что их гаджеты стали работать заметно медленнее после обновления ПО. По этой причине некоторым из них пришлось покупать новые модели смартфонов, передаёт Reuters.

Чтобы урегулировать иск, компания готова компенсировать каждому владельцу телефона по $25, в дальнейшем эта сумма может быть изменена. В Apple отмечают, что в новейших версиях операционной системы проблема устранена. Компенсации будут выплачиваться после того, как урегулирование иска одобрит окружной судья в Сан-Хосе (Калифорния).

