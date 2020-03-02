https://static.news.ru/photo/bb66f43e-5c8a-11ea-8228-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик Мин-Чи Куо поделился прогнозом относительно объёмов производства iPhone. Эксперт считает, что не стоит ждать значительных сдвигов в процессе до второго квартала 2020 года.

По сообщениям, поставки объективов камер для «яблочных» смартфонов от Genius Electronic Optical значительно сократились за последний месяц. Как утверждает Куо, оставшихся запасов осталось на месяц, при этом основное производство деталей возобновится не раньше мая, передаёт MacRumours.

В начале февраля аналитик изменил прогноз относительно поставок iPhone в первом квартале 2020 года. Эксперт считает, что Apple снизит отгрузки смартфонов на 10% (до 36–40 млн устройств) из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в китайском городе Ухань.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple планирует выпустить новую клавиатуру iPad со встроенным трекпадом в конце 2020 года. Аксессуар может выйти вместе со следующей версией iPad Pro.