Apple продолжает лидировать на рынке носимых устройств

https://static.news.ru/photo/4eb3b7e4-887e-11ea-8d40-fa163e074e61_660.jpg Фото: PhoneArena.com

Apple сохранила лидерство на мировом рынке носимых продуктов в первом квартале 2020 года. Поставки компании составили 21,2 млн единиц техники, а её доля составила 29,3%.

Второе место заняла китайская компания Xiaomi. Она отгрузила 10,1 млн устройств, заняв в первом квартале 14% рынка. Третья позиция досталась Samsung (8,6 млн; 11,9%), четвёртая — Huawei (8,1 млн, 11,1%). Пятёрку лидеров замыкает Fitbit с 2,2 млн отгруженных единиц и долей рынка в 3%.

Согласно исследованию аналитической фирмы IDC, глобальные отгрузки за первый квартал 2020 года составили 72,6 млн устройств. За год рынок носимых устройств вырос на 29% (56 млн за аналогичный период 2019 года).

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple объявила о старте продаж в США сертифицированных восстановленных смартфонов iPhone XR. Пользователи таким образом могут сэкономить на покупке «яблочных» аппаратов от $100.