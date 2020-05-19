Apple отказалась помогать ФБР во взломе iPhone террориста

https://static.news.ru/photo/3e07bb5a-94f6-4d0f-b4cc-ddf62fcf474c_660.jpg Фото: pixabay.com

Технические специалисты Федерального бюро расследований США потратили несколько месяцев на взлом одного из двух iPhone, принадлежащих террористу Мохаммеду Саиду Аль-Шамрани, устроившему стрельбу на военной базе во Флориде.

Как передаёт The Verge, в Apple позволили ФБР работать с данными, хранящимися в облачном сервисе, однако отказались предоставлять доступ к памяти самого устройства. Представители компании отметили, что они потрясены терактом на военной базе, однако изменения в iOS с целью помощи силовым структурам вводить не будут.

18 мая американский генпрокурор Уильям Барр и директор ФБР Кристофер Рэй провели пресс-конференцию, в ходе которой обрушились с критикой на Apple. По словам чиновников, на взлом устройства террориста пришлось потратить значительное количество денег налогоплательщиков. Рэй отметил, что желание Apple обеспечить конфиденциальность данных понятно, однако при этом нет никаких причин по которым компания должна отказывать в санкционированном судом доступе к устройствам.

Как писал NEWS.ru, гепрокурор Барр также обвинил Apple в сотрудничестве с «Коммунистической партией Китая и российским режимом».