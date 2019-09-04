Компания Apple приготовит для пользователей новый iPhone помимо трёх основных смартфонов. Бюджетное устройство будет выпущено весной 2020 года.
Преемник iPhone SE будет похож на 4,7-дюймовый iPhone 8, выпущенный в 2017 году. Новинка получит ЖК-дисплей, «большинство тех же компонентов», что и у линейки 2019 года, основную камеру с одним модулем и 128 Гб флэш-памяти.
С помощью бюджетного смартфона Apple намерена вернуть утраченные позиции в Китае и Индии, сообщает
Ранее News.ru рассказал, что внутренний документ пролил свет на даты выхода новых продуктов Apple, включая новые «яблочные» смартфоны и операционные системы.