Злая легенда: почему Месси сорвался и впервые шокировал мир не голом

«Барселона» уступила в финале Суперкубка Испании по футболу «Атлетику Бильбао» в дополнительное время со счётом 2:3. «Сине-гранатовые» на протяжении всего матча то и дело выходили вперёд, но в итоге именно команде из Страны Басков удалось забить победный мяч. Правда, удивил не столько исход встречи, сколько капитан «Барсы» Лионель Месси, который впервые в клубной карьере получил красную карточку.

Возможно, этот текст не был бы написан, если бы не выходка Лео. Сам финальный матч не получился уж совсем выдающимся. Да, Антуан Гризманн отдувался за всех и дважды выводил «Барселону» вперёд (на 40 и 77 минутах). Да, «Атлетик» дважды отыгрался, второй мяч и вовсе забил под свисток на 90 минуте, а в начале дополнительного времени (на 93-й) ещё и вышел вперёд благодаря голу испанца Иньяки Уильямса. В футболе подобный исход — практика нередкая. Но сенсацией стало не это, а то, что случилось дальше.

Буквально за минуту до финального свистка нападающего и лидера каталонцев Лионеля Месси «укусила» бешеная собака. Не в прямом смысле, конечно. Но выглядело это именно так.

Вроде не показалось. Пересмотрели ещё раз, точно не показалось. 119 минута. Действие происходит в момент, когда «Барса» начинает атаку. Если бы сейчас писали сценарий к фильму, то его можно было назвать «последней отчаянной атакой» — аргентинец отдал пас на левый край, после чего ударил рукой соперника по голове. Как бы сказали во дворе: «Отвесил оплеуху». Что ж, зрелищно! Жаль только, что так мы характеризуем не очередной супер-гол маэстро, а неспортивное поведение.

Нет никаких сомнений, что Месси вышел из себя, учитывая, что соперники задирали его весь матч, играли грязно, а судья всячески игнорировал поведение басков. Но надо признать, что для Лео похожая ситуация — не первая в карьере. Практически в каждой игре ему приходится сталкиваться с агрессией соперников и такими же «всевидящими» арбитрами.

И раньше Месси всегда удавалось сдерживать эмоции на поле. Вы только представьте: за 753 матча он ни разу не вышел из себя, несмотря на несправедливость и поток провокаций, но, видимо, чудесное терпение форварда должно было иссякнуть именно на Асьере Вильялибре (который, кстати, сравнял счёт в матче).

Или он думал, что если в финальной встрече ответит за все обиды, то удаление не скажется на будущих играх? Ошибочка вышла. Теперь Месси грозит дисквалификация от двух до 12 матчей. Пока кажется, что Лео не помешает отдохнуть, так что дисквалификация только перезагрузит его. Посмотрит заодно на мемы со своим участием — болельщики явно постарались.

Ещё один фанат назвал «основные моменты Месси против «Бильбао».

Другой болельщик и вовсе привёл аналогию с компьютерной игрой GTA.

Messi vs Bilbao pic.twitter.com/jYfJRJKuHJ — Troll Football (@TrollFootball) January 17, 2021

Не избежал Лео и подкола момента с его уходом с поля.

Messi quand il a croisÃ© lâarbitre Ã la fin du match pic.twitter.com/286Meachxf — BjÃ¶rn (@mlos_v) January 18, 2021

И таких нарезок огромное количество. Лео точно будет чем заняться дома. Хотя, судя по всему, после матча ему и так было весело.

Messi after the game today pic.twitter.com/AcqmWvcLHT — I forgot (@_TheSymbol_) January 18, 2021