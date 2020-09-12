«Зенит» заинтересовался покупкой экс-хавбека «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/3b5c3502-f5bd-11ea-b3bf-fa163e074e61_660.jpg Жоау Мариу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-хавбек «Локомотива» Жоау Мариу, защищающий сейчас цвета миланского футбольного клуба «Интер», может снова вернуться в Россию.

Мариу заинтересовался петербургский «Зенит». Как сообщает FcInterNews.it со ссылкой на Corriere dello Sport, «сине-бело-голубые» переключились на португальского футболиста после неудачной попытки приобрести хавбека «Интера» Кристиана Эриксена.

Спортсмена также хотели бы приобрести ряд испанских клубов. Какие именно, издание не сообщает.

Выступая в прошлом сезоне на правах аренды за московский «Локомотив», Жоау Мариу принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач.

По данным Tranfermarkt, стоимость хавбека оценивается в €13 млн. В настоящее время Мариу находится в Португалии, он не планирует покидать родину, пока не определится со своим будущим. В «Интере» планируют расстаться с 27-летним игроком.

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