«Зенит» заинтересовался покупкой экс-хавбека «Локомотива»

Экс-хавбек «Локомотива» Жоау Мариу, защищающий сейчас цвета миланского футбольного клуба «Интер», может снова вернуться в Россию.
Мариу заинтересовался петербургский «Зенит». Как
Спортсмена также хотели бы приобрести ряд испанских клубов. Какие именно, издание не сообщает.
Выступая в прошлом сезоне на правах аренды за московский «Локомотив», Жоау Мариу принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач.
По данным Tranfermarkt, стоимость хавбека
Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянский клуб серии А «Болонья» заинтересован в услугах аргентинского футболиста московского «Спартака» Эсекьеля Понсе. За его переезд на Апеннины команда, возглавляемая Синишей Михайловичем, готова заплатить почти €4 млн. По некоторым данным, переговоры о трансфере восстановившегося после травмы форварда находятся в рабочей стадии.
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