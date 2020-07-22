«Зенит» вторым составом победил «Ростов»

https://static.news.ru/photo/c30d3b00-cc4a-11ea-b5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» в матче заключительного тура Российской премьер-лиги обыграл «Ростов» со счётом 2:1. Клуб из Санкт-Петербурга выпустил на игру преимущественно игроков второго состава, поскольку до этого обеспечил себе чемпионство.

В первом тайме на 18-й минуте счёт открыл Бактиёр Зайнутдинов. Во втором тайме на 72-й минуте счёт сравнял Эмилиано Ригони, а через три минуты Сердар Азмун забил гол, который оказался для «сине-бело-голубых» победным.

Для Азмуна этот мяч оказался 17-м в сезоне. Он разделил титул лучшего бомбардира с одноклубником Артёмом Дзюбой.

«Зенит» набрал 72 очка и занял первое место в РПЛ, «Ростов» по итогам турнира оказался на пятом месте с 45-ю очками.

NEWS.ru писал, что зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом» превысит €3 млн в год.