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Футбол

«Зенит» получил поражение от «Брюгге» на старте группового этапа ЛЧ

21:59, 20 октября 2020
Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»

«Зенит» уступил «Брюгге» со счётом 1:2 на старте группового этапа Лиги чемпионов.

Примечательно, что все три гола были забиты после перерыва.

Так, на 63-й минуте Деннис принёс своей команде первый гол. На 74-й минуте счёт сравнялся — Хорват забил мяч в собственные ворота. Затем на 93-й минуте Де Кетеларе отправил второй мяч в ворота Михаила Кержакова.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший нападающий футбольного клуба ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы «армейцев» стать чемпионами России нынешнего сезона.

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