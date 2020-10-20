«Зенит» получил поражение от «Брюгге» на старте группового этапа ЛЧ

https://static.news.ru/photo/c5688b3e-1308-11eb-bf78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»

«Зенит» уступил «Брюгге» со счётом 1:2 на старте группового этапа Лиги чемпионов.

Примечательно, что все три гола были забиты после перерыва.

Так, на 63-й минуте Деннис принёс своей команде первый гол. На 74-й минуте счёт сравнялся — Хорват забил мяч в собственные ворота. Затем на 93-й минуте Де Кетеларе отправил второй мяч в ворота Михаила Кержакова.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший нападающий футбольного клуба ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы «армейцев» стать чемпионами России нынешнего сезона.