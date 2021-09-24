«Здесь он не нужен»: ветеран «Спартака» высказался об игре Кокорина

Нападающий футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин не подходит под уровень итальянской команды. Такое мнение «Газете.Ru» высказал бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин. Он считает, что по собственной воле игрок из Италии не уедет, потому что в России он никому не нужен.

Если его оттуда не выкинут, он никогда не уедет. Здесь он ни одному клубу не нужен. Он в «Спартаке» не мог себя проявить, в «Фиорентине» не может себя проявить, выходя на замену, — отметил Гладилин.

По его словам, у 30-летнего Кокорина ничего не болит, он просто растерял кондиции. От игрока ждут результата, а он ничего дать не может. По каким причинам — неизвестно, возможно, ему психологически чего-то не хватает, предположил Гладилин.

Он не подходит под уровень «Фиорентины» — много движения, много борьбы, много исполнительского мастерства, — сказал он.

В текущем сезоне итальянской Серии А Кокорин не вышел на поле ни в одном из трёх матчей. В прошлом сезоне он принял участие в семи играх и не отметился результативными действиями. Кроме того, в СМИ появлялась информация о желании «Фиорентины» избавиться от спортсмена. По слухам, игрока активно предлагали российским и турецким клубам, но желающих приобрести 30-летнего футболиста или хотя бы взять его в аренду не нашлось.

Ранее Александр Кокорин признался, что не скучает по России, так как жил во всех прекрасных городах страны. Форвард отметил, что уже изучил их и теперь хочет побывать в европейских.