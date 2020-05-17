Заразившийся коронавирусом футболист Фарфан рассказал о своём состоянии

https://static.news.ru/photo/26f9c51c-9824-11ea-9479-fa163e074e61_660.jpg Джефферсон Фарфан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заразившийся коронавирусом нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан рассказал о своём самочувствии.

Спасибо всем за поддержку, я чувствую себя хорошо. Я по-прежнему сосредоточен на скором возвращении на футбольное поле, — написал Фарфан в сторис на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что соблюдает карантин, изолировавшись в своём доме.

Фарфан выступает за российскую команду с января 2017 года. В «Локомотиве» он отыграл 66 матчей и забил 24 гола, а также сделал 12 результативных передач.

Накануне председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков сообщил, что у форварда сборной Перу и «Локомотива» Джефферсона Фарфана подтвердился COVID-19. Медслужба клуба прогнозирует, что 35-летний футболист восстановится через три-четыре недели, писал NEWS.ru.