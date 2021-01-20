16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Захарова: мой лексикон пополняется, когда Лавров болеет за «Спартак»

15:34, 20 января 2021 12
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как меняется настроение министра иностранных дел Сергея Лаврова после побед или поражений московского футбольного клуба «Спартак» и национальной сборной.

Мой лексикон регулярно пополняется, когда видим, как Сергей Викторович болеет. Впервые я увидела это в 2009 году, когда проходили переговоры в Турции, они затягивались, а в этот день проходил [отборочный] матч [ЧМ-2010] между Россией и Германией (0:1). Но в целом он очень эмоционально болеет, — сказала Захарова в эфире «Матч ТВ».

Ранее Мария Захарова, комментируя отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, заявила, что такое решение вызывает сожаление, писал NEWS.ru.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео