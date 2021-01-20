Захарова: мой лексикон пополняется, когда Лавров болеет за «Спартак»

Мой лексикон регулярно пополняется, когда видим, как Сергей Викторович болеет. Впервые я увидела это в 2009 году, когда проходили переговоры в Турции, они затягивались, а в этот день проходил [отборочный] матч [ЧМ-2010] между Россией и Германией (0:1). Но в целом он очень эмоционально болеет, — сказала Захарова в эфире «Матч ТВ».