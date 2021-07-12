«Я убью тебя»: президент ПСЖ накинулся на делегата «Реала» после поражения

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи заявил после поражения своей команды от мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов, что убьёт делегата испанского клуба Карлоса Давиле. Главе французского клуба не понравилось, что представитель «Галактикос» решил снять на камеру телефона его эмоциональное поведение, сообщает El Partidazo.

После финального свистка президент ПСЖ отправился в подтрибунное помещение, чтобы высказать свои претензии арбитрам. Однако вместо судейской комнаты он вошёл в помещение, где находился делегат «Реала». Давиле попытался снять Аль-Хелайфи на камеру телефона. Увидев это, президент ПСЖ накинулся на него со словами «Я убью тебя». Его вывели из помещения телохранители.

ПСЖ уступил «Реалу» со счётом 1:3. Ответный матч Лиги чемпионов походил на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее сообщалось, что английская футбольная премьер-лига разорвала контракт с российским сервисом Okko и ушла с телеэкранов страны. Контракт был разорван в одностороннем порядке, решение поддержали все 20 клубов лиги.