«Я там еще не седой»: Дзюба пожаловался на шантаж интимными видео Дзюба заявил, что ему угрожали и вымогали деньги перед публикацией интимного видео

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба в Telegram-канале заявил, что интимные видео с его участием, которые слили в Сеть, сняты давно. По словам спортсмена, перед публикацией мошенники вымогали у него деньги и шантажировали сливом.

Последние два-три дня мне опять писали, вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, для чего, кому это надо? Мне, в принципе, уже неинтересно. <...> Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой. Прошу к этому спокойнее относиться, — сказал Дзюба.

На интимных видео бывший игрок сборной России по футболу лежит в кровати и обращается к неизвестной девушке. На другой записи Дзюба показывает обнаженные части тела. Предполагается, что злоумышленники либо могли завладеть техникой Дзюбы, либо совершили хакерские действия.

В 2020 году российский спортсмен оказался в эпицентре похожего скандала. В интернете появилось видео, на котором футболист занимался мастурбацией. После этого его лишили капитанской повязки в петербургском «Зените», а наставник сборной России Станислав Черчесов не вызвал его на ноябрьские матчи национальной команды.