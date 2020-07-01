Врач «Локомотива» рассказал о травме Гилерме

https://static.news.ru/photo/9642daf8-bba6-11ea-ac90-fa163e074e61_660.jpg Маринато Гилерме Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач московского футбольного клуба «Локомотив» Никита Карлицкий рассказал, что травма вратаря команды Маринато Гилерме оказалась незначительной.

Там нет ничего сложного, у Гилерме всё нормально. Был спазм, он готовится присоединиться к команде как можно быстрее. Вероятность того, что он сыграет в следующем туре — 90%, — цитирует специалиста ТАСС.

На 33-й минуте матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» Гилерме был заменён из-за травмы икроножной мышцы.

Матч между московским футбольным клубом «Локомотив» и «Крыльями Советов» завершился со счётом 1:1. Счёт на 14-й минуте открыл нападающий «Крыльев» Деян Радонич. На последней минуте матча счёт сравнял Алексей Миранчук, писал NEWS.ru.