Возлюбленная Дениса Глушакова рассказала об их отношениях

https://static.news.ru/photo/23ece916-75e8-11ea-9727-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: Фото: instagram.com/glushak8

Новая возлюбленная футболиста Дениса Глушакова Дана призналась, что пара пока не собирается идти в ЗАГС.

По словам девушки, есть недоброжелатели, которые пытаются втянуть звезду в скандал.

Какая свадьба? Откуда это взялось? Это бред! Сейчас о нас внезапно все начали писать. Причём враньё! — подчеркнула Дана.

Девушка назвала спортсмена добросовестным человеком. Пара больше не собирается скрывать свои чувства от общественности, сообщает StarHit.

Как сообщал NEWS.ru, Никулинский суд Москвы официально расторг брак полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи. Игрок будет платить алименты в размере трети всех доходов плюс ещё 100 тыс. рублей ежемесячно на содержание жёны до достижения младшей дочерью трёхлетнего возраста.

Ранее адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе — грозненском «Ахмате», писал NEWS.ru.