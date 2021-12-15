Стало известно, почему Витория не захотел увольняться из «Спартака»

Португальский специалист Руй Витория не согласился со сроками выплаты неустойки за расторжение контракта с московским «Спартаком». Как сообщает «РБ Спорт», по этой причине клуб не может официально объявить об отставке главного тренера.

Документ о расторжении соглашения Витории пока не предоставляли. Есть несколько проектов документа, главный вопрос для согласования между юристами тренера и клуба — дедлайны по выплате неустойки. Речь идёт о сумме около €2 млн, — пишет журналист «РБ Спорт» Сергей Егоров.

По его словам, «Спартак» надеется растянуть выплату неустойки за разрыв контракта, в то время как Витория хочет получить деньги как можно быстрее.

Витория известен по работе с португальскими командами «Фатима», «Пасуш де Феррейра», «Витория» и «Бенфика», а также «Ан-Насром» из Саудовской Аравии. Летом 2021 года португалец возглавил «Спартак». Под его руководством «красно-белые» провели 26 матчей, в которых одержали девять побед, потерпели 11 поражений и восемь раз сыграли вничью. В последней встрече «красно-белые» разгромно уступили «Сочи» — 0:3.

Ранее сообщалось, что Витория якобы отказался расторгать контракт со «Спартаком». Отмечалось, что причиной этого стало несогласие португальца с увольнением.