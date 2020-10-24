В стартовый состав «Спартака» на матч с «Краснодаром» попали Мозес и Понсе

https://static.news.ru/photo/b5bea560-160f-11eb-ac20-fa163e074e61_660.jpg Эсекьель Понсе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Мозес и Эсекьель Понсе выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч 12-го тура чемпионата России по футболу против «Краснодара», следует из сообщения пресс-службы московского клуба.

Примечательно, что для Мозеса, который перешёл в «Спартак» на правах аренды, этот матч станет первым в стартовом составе «красно-белых».

Всего в состав вошли: Александр Максименко, Виктор Мозес, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас, Роман Зобнин, Алекс Крал, Зелимхан Бакаев, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдёт 24 октября в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 6-го тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Лондоне и завершилась со счётом 1:1.