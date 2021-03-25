В Словении предвосхитили победу над сборной России по футболу

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Бывший футболист сборной Словении Златко Захович выразил уверенность в победе над командой России в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Слова Заховича приводит «Спорт-Экспресс».

В 2009-м у нас все знали, что победа станет лёгкой. И мы легко выиграли. Сейчас будет не так. Тогда это случилось очень легко! И сейчас мы победим! Только не так легко. Но счет тоже будет что-то вроде 1:0. Для нас этого достаточно, — сказал Захович.

Сборная России сыграет со Словенией в Сочи 27 марта. Накануне подопечные Станислава Черчесова обыграли Мальту на выезде со счётом 3:1. NEWS.ru сделал оперативный разбор этого матча. Словенцы в тот же день выиграли у Хорватии дома — 1:0.

В 2009 году сборные России и Словении встречались в стыковых матчах перед чемпионатом мира — 2010, тогда в Москве выиграли подопечные Гуса Хиддинка — 2:1, а в Любляне словенцы взяли реванш — 1:0 — и вышли на ЧМ.