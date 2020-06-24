В Нидерландах фанатов вернут на футбольные стадионы осенью

https://static.news.ru/photo/86c5915c-b646-11ea-8601-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Van Gogh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следующий сезон футбольного чемпионата в Нидерландах, который начнётся осенью, будет проходить с болельщиками на трибунах. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

По его словам, зрители должны будут соблюдать социальную дистанцию, избегать пения и криков на трибунах. На матчи будут пускать ограниченное количество зрителей.

Рютте отметил, что ограничительные меры смягчены из-за замедления роста числа случаев заражения COVID-19 в стране, сообщает Reuters.

Футбольный чемпионат Нидерландов был досрочно завершён 24 апреля из-за пандемии коронавируса. Победителя турнира решили не определять, а путёвки в еврокубки распределили согласно положению в турнирной таблице. На первом месте оказался «Аякс», который попал в групповой этап Лиги чемпионов. На втором месте турнира — A3 Алкмар. Он начнёт со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В Лиге Европы будут играть «Фейеноорд», который попал в групповую стадию турнира, ПСВ и «Виллем II», они начнут турнир во втором квалификационном раунде.

NEWS.ru писал, что чемпионат Азербайджана по футболу был досрочно завершён из-за коронавируса. Итоги турнира будут признаны по текущему положению в турнирной таблице.