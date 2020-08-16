В матче «Рубина» с «Локомотивом» не нашли судейских ошибок

https://static.news.ru/photo/a91060da-dfd0-11ea-ae4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: rubin-kazan.ru

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не выявила ошибок в работе бригады судей на матче казанского «Рубина» и московского «Локомотива» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщает пресс-служба РФС. «Рубин» на домашнем стадионе уступил «железнодорожникам» со счётом 0:2. В одном из игровых эпизодов арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота москвичей, когда нападающий «Рубина» Иван Игнатьев упал после контакта с вратарём гостей Маринато Гильерме. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий настолько бурно возмущался из-за этого решения, что в перерыве встречи его удалили с тренерской скамейки.

По заключении ЭСК, рефери был абсолютно прав в этом эпизоде.

Столкновение нападающего с вратарём после попытки нанести удар по мячу не несёт в себе нарушения со стороны вратаря. Вратарь стремился сыграть в мяч в прыжке, что нормально для вратаря, и имел возможность сделать это, но не дотянулся до мяча в результате контакта бедра игрока со своим лицом, — говорится в заключении.

Также ЭСК заключила, что предшествующий этому эпизоду контакт между защитником «Локомотива» Мацеем Рыбусом и Игнатьевым был несущественным и недостаточным для падения нападающего.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Леонида Слуцкого за его реакцию на неназначенный пенальти в ворота «Локомотива» дисквалифицировали на две игры и оштрафовали на 200 тысяч рублей.