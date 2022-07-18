В «Карабахе» отреагировали на новость об интересе к Дзюбе «Карабах»: мы даже не интересовались этим трансфером

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артём Дзюба

В пресс-службе азербайджанского «Карабаха» отреагировали на новость о переговорах с российским нападающим Артемом Дзюбой. В клубе отметили, что информация не соответствует действительности, передает корреспондент NEWS.ru. Ранее сообщалось, что азербайджанские команды «Нефтчи» и «Карабах» проявляют интерес к форварду из России.

«Карабах» и Дзюба никак не контактировали. Мы даже не интересовались этим трансфером. Это ложь, — сказали в пресс-службе «Карабаха» в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Дзюба в мае покинул «Зенит». Сейчас он находится в статусе свободного агента. В составе санкт-петербургского клуба Дзюба стал четырехкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В прошлом сезоне форвард провел за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге и забил 11 мячей.

Ранее стало известно, что Дзюба недоволен финансовыми предложениями из Турции. Форвард хочет получать больше €1,5 млн. При этом сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Фенербахче».