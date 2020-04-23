В Испании хотят запретить посещение зрителями матчей до 2021 года

https://static.news.ru/photo/2f5e2d28-85fb-11ea-b423-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adria Salido Zarco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Испании намерено запретить проведение спортивных матчей со зрителями до 2021 года.

Руководство страны планирует объявить о решении в ближайшие дни в случае, если ситуация с пандемией инфекции коронавируса не улучшится. Ожидается, что стадионы станут принимать зрителей и болельщиков не раньше января 2021 года и только с учётом соблюдения строгих мер безопасности. Однако уточняется, что решение может быть пересмотрено в случае, если появится вакцина от вируса и ситуацию смогут взять под контроль, сообщает ESPN.

Чемпионат Испании по футболу, как и другие соревнования, приостановлен из-за распространения COVID-19. По данным на 24 апреля, в мире выявили более 2,71 млн случаев заболевания COVID-19. Из них свыше 190 тысяч пациентов умерли, более 743 тысяч выздоровели.

Исполком УЕФА провёл заседание в формате видеоконференции, на котором утвердил порядок отбора клубов в еврокубки на сезон-2020/2021, ранее писал NEWS.ru.