«Урал» обыграл «Тамбов» благодаря удалённому с поля Бикфалви

https://static.news.ru/photo/06f90d9e-b954-11ea-aa72-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Урал»/vk.com

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1 в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Героем матча стал румынский полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. На 20-й минуте матча футболист забил гол с пенальти, а на 70-й минуте встречи забил мяч, который принёс победу екатеринбургской команде. На 83-й минуте Бикфалви получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Ответный мяч в составе «Тамбова» забил Михаил Костюков на 68-й минуте игры.

«Урал» поднялся на десятую строчку турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 28 очков. «Тамбов» занимает 13-е место, набрав 25 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что в других матчах 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», «Спартак» сыграл вничью с «Уфой», «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0, «Динамо» сыграло вничью со столичным ЦСКА, а футболисты «Ростова» нанесли поражение тульскому «Арсеналу» со счётом 2:1.