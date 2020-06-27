«Урал» обыграл «Тамбов» благодаря удалённому с поля Бикфалви

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1 в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Героем матча стал румынский полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. На 20-й минуте матча футболист забил гол с пенальти, а на 70-й минуте встречи забил мяч, который принёс победу екатеринбургской команде. На 83-й минуте Бикфалви получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Ответный мяч в составе «Тамбова» забил Михаил Костюков на 68-й минуте игры.
«Урал» поднялся на десятую строчку турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 28 очков. «Тамбов» занимает 13-е место, набрав 25 очков.
Ранее NEWS.ru писал, что в других матчах 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», «Спартак» сыграл вничью с «Уфой», «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0, «Динамо» сыграло вничью со столичным ЦСКА, а футболисты «Ростова» нанесли поражение тульскому «Арсеналу» со счётом 2:1.
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