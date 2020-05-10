Трёхкратный чемпион Германии Артуро Видаль может перейти в «Интер»

https://static.news.ru/photo/e94fa29e-92ca-11ea-a4ed-fa163e074e61_660.jpg Артуро Видаль Фото: Lm/Fabrizio Carabelli / Ipa/Global Look Press

Испанская «Барселона» и итальянский «Интер» начали переговоры по поводу перехода в миланскую команду чилийского полузащитника Артуро Видаля.

По данным портала Sport.es, «Барселона» считает, что Видаль не может стоить меньше €20 млн, а «Интер» настаивает на €15 млн и не собирается платить больше. Стороны готовы продолжать переговоры по трансферу.

Ещё одним претендентом на Видаля является английский «Ньюкасл». Чилиец может перейти туда вместе с хавбеком «Кальяри» Раджой Наингголаном.



В нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, Видаль провёл за «Барселону» 31 матч, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. В 2019 году полузащитник выиграл с каталонцами испанский чемпионат. До этого он трижды побеждал в немецком национальном первенстве вместе с «Баварией», а также четыре раза становился чемпионом Италии, играя за «Ювентус».

Ранее NEWS.ru писал, что руководство испанского футбольного клуба «Барселона» готово расстаться с восемью игроками основного состава. Во время летнего трансферного окна клуб могут покинуть полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль, вратарь Нето, защитники Самуэль Юмтити и Эктор Фирпо, полузащитник Филиппе Коутиньо и нападающий Мартин Брейтуэйт. Помимо этого, самой прибыльной продажей «Барселоны» летом может стать форвард Антуан Гризманн.