Симптомы коронавируса проявились у троих футболистов «Лестер Сити». Спортсмены самоизолировались от команды, результаты их тестов на COVID-19 появятся 13 марта.
Информацию о заражении «троих звёзд» клуба Английской премьер-лиги передала газета The Sun и подтвердил телеканал Sky News. В команде признали наличие проблемы.
У нас было несколько игроков с симптомами и признаками коронавируса. Мы следовали процедурам и изолировали их от состава, — заявил главный тренер Брендан Роджерс.
«Лестер Сити» идёт на третьем месте в таблице, опережая «Челси» на пять очков и отставая от «Манчестер Сити» на четыре. Команда должна сыграть с «Уотфордом» 14 марта.
BREAKING: Three Leicester City players have shown symptoms of— Sky News (@SkyNews)
#COVID19and are self isolating for the #coronavirus.
Sky's
@marthakelnerhas the latest.
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Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала, что распространение коронавируса COVID-19 стало пандемией. Во многих странах отменяются массовые мероприятия, закрываются границы.
К 12 марта коронавирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших. В России зафиксировано 29 случаев заражения.
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