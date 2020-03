Информацию о заражении «троих звёзд» клуба Английской премьер-лиги передала газета The Sun и подтвердил телеканал Sky News. В команде признали наличие проблемы.

«Лестер Сити» идёт на третьем месте в таблице, опережая «Челси» на пять очков и отставая от «Манчестер Сити» на четыре. Команда должна сыграть с «Уотфордом» 14 марта.