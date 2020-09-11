Тедеско не увидел проблем в работе жены владельца «Спартака» в клубе

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско поделился мнением об отношении к роли женщин в управлении крупными структурами. Подтекст вопроса был связан с последними новостями из стана «красно-белых» о принятии многих решений Заремой Салиховой — гражданской женой владельца клуба Леонида Федуна.
Для меня абсолютно не имеет значения возраст, пол, национальность и прочие факторы. Поэтому я вполне адекватно отношусь к женщинам на руководящих должностях, — признался Тедеско.
Ранее издание «Спорт-экспресс»
Впервые о том, что Салихова имеет какое-то воздействие на внутренние процессы в системе «красно-белых», стали говорить после прихода в клуб Шамиля Газизова из «Уфы» на должность генерального директора. Именно она сыграла ключевую роль в переходе нападающего Джордана Ларссона.
Ранее наставник «красно-белых» Доменико Тедеско высказался по поводу информации о том, что к нападающему «красно-белых» Эсекьелю Понсе проявляют интерес итальянские клубы, писал NEWS.ru.
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