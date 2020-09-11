Тедеско не увидел проблем в работе жены владельца «Спартака» в клубе

https://static.news.ru/photo/b1e49c18-f424-11ea-a171-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско поделился мнением об отношении к роли женщин в управлении крупными структурами. Подтекст вопроса был связан с последними новостями из стана «красно-белых» о принятии многих решений Заремой Салиховой — гражданской женой владельца клуба Леонида Федуна.

Для меня абсолютно не имеет значения возраст, пол, национальность и прочие факторы. Поэтому я вполне адекватно отношусь к женщинам на руководящих должностях, — признался Тедеско.

Ранее издание «Спорт-экспресс» выпустило интервью с тайным советником Леонида Федуна, футбольным агентом Франко Камоцци, в котором итальянский специалист поведал о тонкостях трансферных сделок «красно-белых». В частности, он подтвердил бытующие в футбольных кругах слухи о том, что супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова играет не последнюю роль в трансферных делах клуба.

Впервые о том, что Салихова имеет какое-то воздействие на внутренние процессы в системе «красно-белых», стали говорить после прихода в клуб Шамиля Газизова из «Уфы» на должность генерального директора. Именно она сыграла ключевую роль в переходе нападающего Джордана Ларссона.

Ранее наставник «красно-белых» Доменико Тедеско высказался по поводу информации о том, что к нападающему «красно-белых» Эсекьелю Понсе проявляют интерес итальянские клубы, писал NEWS.ru.