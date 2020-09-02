Ещё не Грановская: протеже Федуна рано сравнивать с главной леди «Челси»

Издание «Спорт-Экспресс» выпустило интервью с тайным советником Леонида Федуна, футбольным агентом Франко Камоцци, в котором итальянский специалист поведал о тонкостях трансферных сделок «красно-белых». В частности, он подтвердил бытующие в футбольных кругах слухи о том, что супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова играет не последнюю роль в трансферных делах клуба. Более того, Камоцци отметил, что у неё есть потенциал стать в будущем отличным администратором, как Марина Грановская в «Челси». Уместно ли их сравнивать — размышляет NEWS.ru.

Марина Грановская

Имя Марины Грановской должно быть известно многим любителям английского футбола, в особенности поклонникам «Челси». Она является не просто директором лондонской команды, а чуть ли не вторым человеком после Романа Абрамовича. Все переговоры по трансферам, все сделки заключаются посредством её активного участия.

Официально клуб представил Грановскую в качестве члена правления в 2013 году, но её участие в жизни «Челси» началось намного раньше. Марина, которая какое-то время работала в компании «Сибнефть», принадлежащей Абрамовичу, в 2003 году, в период, когда в «Челси» пришли русские, перебралась в Лондон. Однако начала она новый виток в своей карьере не с должности в клубе — на первых порах работала в инвестиционной компании Абрамовича Millhouse.

Только к концу нулевых Грановская стала постепенно знакомиться с устройством «Челси» — участвовать в заседаниях руководства, налаживать контакты внутри коллектива, в чём она, к слову, стала быстро преуспевать. Уже через пару лет Марина превратилась в главного посредника между Абрамовичем и остальным руководством клуба.

Как мы отметили ранее, в первую очередь она славится своими трансферными сделками. Начиная с первых шагов своей карьеры в футбольном клубе Грановская выделялась умением доводить до конца серьёзные трансферы. Так, по данным английских СМИ, Марина была активным участником переговоров по переходу Фернандо Торреса из «Ливерпуля» в «Челси» в 2011-м (её первая крупная сделка).

Также она забирала в своё время Диего Косту из «Атлетико», Виллиана — из «Тоттенхэма». Даже возвращение тренера Жозе Моуринью приписывают именно Грановской. В 2007 году португальский специалист очень болезненно расстался с Абрамовичем. Настолько болезненно, что его возвращение в лондонский клуб просто не представлялось возможным. Но Грановской удалось урегулировать этот вопрос.

Именно Марина сказала, что надо вернуть Моуринью, и была движущей силой во всей истории, — писал источник Evening Standard.

Большую роль она сыграла и в формировании новой системы клуба. Приблизительно с 2012 года «Челси» начал раскидывать по разным европейским командам практически всю молодёжь (речь идёт об арендах). Впоследствии, если клуб видел прогресс того или иного игрока, то он возвращался обратно, если нет — продался в другие команды, иногда даже за неплохие деньги.

Но не только сделками на вход и усовершенствованной моделью развития собственной молодёжи может похвастаться Грановская. Она умеет с выгодной для клуба стороны расставаться с футболистами, которые не принесли пользу команде. С 2013 года «Челси» (читай между строк Грановская) заработал на продажах ненужных футболистов 397,4 млн фунтов, сообщает The Athletic. Это очень хороший показатель.

Да, не всегда и не все трансферы главной леди «Челси» выстреливали. Наверное, наиболее провальным в этом отношении был 2017 год, когда клуб приобрёл пятерых футболистов — Альваро Морату, Тьемуэ Бакайоко, Дэнни Дринкуотера, Антонио Рюдигера и Давиде Дзаппакосту, заплатив суммарно за их переход более 180 млн фунтов. И что в итоге? Сейчас клуб рассчитывает только на одного из них — на Рюдегера.

Но, к счастью, таких кейсов не так много у Грановской. Пожалуй, с того неудачного 2017 года только испанский голкипер Кепа Аррисабалага ещё не в полной мере проявил себя, но есть надежда, что лучшие сезоны у него ещё впереди (как-никак вратарю всего 25 лет). Всё же остальные приобретения оказались максимально удачными. Матео Ковачич, Жоржиньо, Кристиан Пулишич (если бы его ещё травмы не мучили) — каждый из них стал важным игроком в системе «Челси».

Также в новом сезоне, который стартует 12 сентября, команде будут помогать Тимо Вернер и Хаким Зиеш. К слову, трансфер последнего зимой шокировал чуть ли не всю Европу. Все были удивлены тому, насколько быстро и тихо удалось заключить Грановской сделку с марокканским футболистом.

Наверное, читая всё это, вы задаётесь вопросом, в чём же феномен Грановской. Рассказываем. Во-первых, она с самого начала обладала большой властью и авторитетом, которые позволяли ей стучаться почти в любые двери. Но авторитет и власть на пустом месте возникнуть не могут. И тут важно будет отметить, что тот статус, который она сейчас имеет — во многом заслуга её собственных умений и навыков.

Грановская чуть ли не с первых дней зарекомендовала себя как сильнейший переговорщик. Люди, которые имели опыт взаимодействия с Мариной, рассказывали, что если она решила, что тот или иной футболист может принести пользу «Челси», то он с вероятностью в 90% оказывался в составе «синих». Марина чётко формулирует свои требования, знает, какие рычаги нужно использовать при коммуникации будь то с агентами, будь то с футболистами, но при этом не прибегает к каким-то махинациям в попытках осуществить желаемую сделку. Возможно, именно поэтому её зачастую называют прямолинейной и даже строгой в переговорах.

Я участвовал в трёх-четырёх сделках с Мариной, она всегда была настоящим профессионалом. Каждый раз это был честный, деловой и профессиональный диалог. Она никогда не отходила от намеченного. Я не могу сказать так обо всех остальных в этом бизнесе, — таким образом о Грановской отзывался один из партнёров, слова которого приводит The Athletic.

Свой работоспособностью и профессионализмом она завоевала доверие Романа Абрамовича. Ей на откуп отданы решения по всем ключевым трансферам клуба. И пока всё функционирует прекрасным образом.

Зарема Салихова

Впервые о том, что Зарема Салихова, которая является женой владельца «Спартака» Леонида Федуна, имеет какое-то воздействие на внутренние процессы в системе «красно-белых», стали говорить после прихода в клуб Шамиля Газизова из «Уфы» на должность генерального директора. Как сообщали многие известные журналисты и инсайдеры, именно Салихова собеседовала башкирского (сама супруга Федуна тоже из Уфы) управленца на новую должность в «Спартаке». Нашлись, конечно, и те, кто опроверг этот инсайд, но, как говорится, осадочек остался.

Тот же знаменитый журналист Игорь Рабинер, который был одним из тех, кто отстаивал позицию с собеседованием, намекнул на то, что бывший генеральный директор Томас Цорн был уволен по инициативе супруги Федуна. Мол, предполагаемый сын Сергея Прядкина (подтверждения этой информации от самого главы РПЛ нет — он категорически отказывается обсуждать тему возможного родства. — NEWS.ru) в какой-то ситуации позволил себе неуважительно высказаться в адрес Заремы.

Однако до поры до времени все доводы по поводу Салиховой и её роли в «Спартаке» существовали на уровне слухов и предположений. Но все сомнения развеял Франко Камоцци, признавшись, что некоторые трансферы были осуществлены при прямом содействии Заремы. Итальянский скаут рассказал, что благодаря Зареме в «Спартаке» оказался Джордан Ларссон. Если верить словам итальянца, то Цорн, которому приписывают этот трансфер, вообще не знал, кто такой Ларссон. Также, по мнению агента, Салихова может принести в будущем много пользы «Спартаку».

Думаю, очень хорошо, что сегодня Зарема имеет больше возможностей. Это не негатив — это ресурс для «Спартака». Очень ценный ресурс. Люди должны понимать, что, если бы к её словам больше прислушивались в предыдущие годы, возможно, «Спартак» имел бы в своём активе ещё один чемпионский титул. Зарема могла бы стать отличным администратором, как Марина Грановская в «Челси», — сказал Камоцци в интервью «СЭ».

Конечно, на данный момент сравнения с Грановской не совсем корректны, хотя бы по той причине, что супруга Федуна, по сути, только вливается во всю футбольную кухню. И один трансфер, хоть и достаточно успешный (болельщики «Спартака» постучите по дереву, чтобы не сглазить), пока ни о чём не говорит. Если Салихова захочет реализоваться в футбольном бизнесе, то ей нужно будет проявить себя в качестве сильного переговорщика и управленца (как это в своё время сделала Грановская). На одном доверии Федуна далеко уехать точно не получится.