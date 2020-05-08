Тедеско рассказал, какую роль сыграл Цорн при его переходе в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/076ac83e-91d7-11ea-9748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал, что генеральный директор московской команды Томас Цорн сильно повлиял на его переход в клуб.

Томас сыграл важную роль в том, что я выбрал именно «Спартак». Он показал мне чёткий план работы и почувствовал моё желание реализовать его вместе, — цитирует Тедеско Kicker.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Ранее он рассказал, чем занимается в Москве во время карантина.

Ранее руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.